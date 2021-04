GOG går all-in på Final 4-jagt og DM-slutspil

- Det havde også været nemmere i forhold til DM-slutspillet bare at sælge de to kvartfinaler mod Wisla Plock, men det gør man jo ikke som sportsmand.

- Det ligger ikke til os at skulle prioritere. Vi er med på, at det har en omkostning, men det er en omkostning, som vi alle er med på at betale. Og så må vi rykke lidt tættere sammen i bussen, hvis der er brug for det, siger den 34-årige GOG-træner.

Polakker er favoritter

Han forventer to svære kampe mod Wisla Plock, der de seneste ni sæsoner er blevet nummer to i den polske liga efter stærke Kielce. Krickau kalder polakkerne for favoritter i dobbeltopgøret.

- Der er meget, som skal gå vores vej, for at vi går videre. Wisla Plock har et meget stærkt hold fyldt med spillere, der har prøvet rigtig meget. De har eksempelvis Mirsad Terzic, som har stået i forsvaret i Veszprem i ti år, mens de havde Europas måske bedste backforsvar op gennem 2010'erne.