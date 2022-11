GOG havde førstepladsen indenfor rækkevidde

Efter en velspillet og underholdende håndboldkamp endte det uden vinder, da GOG søndag spillede ude mod Skjern Håndbold.



Ingen af de to mandskaber kunne for alvor trække fra modstanderen i den tætte kamp, som sluttede 32-32, da Simon Pytlick kort før slutfløjt scorede for GOG.

Dermed glippede fynboerne muligheden for at gå alene i spidsen af herrernes liga.

Aalborg Håndbold tabte lørdag til KIF Kolding, og det betød, at GOG med en sejr over Skjern ville gå et point foran Aalborg. Men det lykkedes ikke.

I stedet er de to tophold nu helt lige med 25 point hver. Skjern er placeret som nummer fem med 19 point.

Vestjyderne kom godt fra land i søndagens opgør, men GOG overtog ret hurtigt momentum i kampen.

Konstant var fynboerne et lille skridt foran, men Skjern tillod ikke gæsterne at komme foran med mere end to i første halvleg.

Intensiteten fejlede ikke noget, og tempoet var så højt, at målene haglede ind i begge ender. I løbet af de første 30 minutter scorede begge hold 16 gange.

Dermed så det ud til, at kampen skulle afgøres på fysik. Hvem kunne stå distancen i alle 60 minutter?

Simon Pytlick var den helt store foregangsmand hos GOG. Gang på gang gik han i duel med Skjern-defensiven, og ofte kom der også mål ud af det.

I den anden ende var Alfred Jönsson manden bag Skjerns insisterende kamp for at holde vestjyderne inde i opgøret.

Playmakeren har en karakteristisk måde at angribe et forsvar på. Han presser hårdt ind i venstre side af midten, trækker så hurtigt til højre og smadrer bolden mod mål. Det havde han held med flere gange.

Det var stærkt medvirkende til, at Skjern pludselig var foran med 25-23 efter 45 minutter. Og så måtte Nicolej Krickau kalde sit GOG-hold til timeout.

Det hjalp. Først fremtvang Morten Olsen et straffekast, og så udlignede Simon Pytlick i et kontrastrød.

Skjern havde dog fortsat momentum, og GOG var tvunget til at score i sit sidste angreb for at få point med fra det vestjyske.

Det sørgede Simon Pytlick for, da han kom på ydersiden fra sin venstre back og sikrede fynboerne point.

Tidligere søndag vandt Lemvig-Thyborøn Håndbold med 30-27 over HC Midtjylland.