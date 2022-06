GOG henter svensk landsholdsmålmand

Det er den svenske landsholdskeeper Tobias Thulin, der kommer til Danmark fra den tyske bundesliga på en to-årig kontrakt.



Målmændene er vigtige på et håndboldhold – ofte kampafgørende. Derfor er GOG også utrolig glade for at have sikret sig papir på den svenske europamester Tobias Thulin for de næste to sæsoner, lyder det i en pressemeddelelse fra klubben.

- GOG er en klub med store ambitioner og med mange dygtige spillere. Jeg ser frem til at komme til en klub, hvor jeg skal have en større rolle på holdet og mere spilletid. Det skal nok blive rigtig godt, lyder det fra Tobias Thulin, der lige nu vogter målet for Stuttgart i den tyske bundesliga.

Også GOG-træner Nicolej Krickau hilser det nye indkøb varmt velkommen.

- Tobias Thulin er en rigtig dygtig målmand, så vi er utrolig glade for, at han skal spille for GOG de næste to sæsoner. Han kommer med pæn erfaring fra den tyske bundesliga, og vi er sikre på, at med den rolle vi kan give ham, vil hans spil udvikle sig endnu mere, så han kan forløse det potentiale, vi mener han helt sikkert har.

Gode meritter

I 2017 blev han kåret til årets komet i Sverige. Før den her sæson var han tre sæsoner i Magdeburg, hvor han var med til at vinde EHF European League. I januar stod han med det svenske landshold øverst på sejrsskamlen til EM i Ungarn og Slovakiet.

- At vi henter en svenske landsholdsmålmand og europamester viser, at vi fortsat vil være med blandt de bedste, da vi ved, hvor meget målmænd betyder. Men at han vælger os, viser også, at vi er en attraktiv klub at komme til. Målmænd er en eftertragtet vare, der har mange tilbud. Så vi er stolte og glade for, at Tobias Thulin har valgt GOG, fortæller GOG-direktør Kasper Jørgensen og tilføjer:

- Vi har et godt netværk i det svenske håndboldmiljø. Og det betyder meget. Og så har Jerry Tollbring og Oscar Bergendahl helt sikkert også fortalt Tobias Thulin, hvordan det er at spille i GOG. Så når spillere trives hos os, så smitter det positivt videre til andre.

Og det har kun været rosende ord, 26-årige Tobias Thulin har hørt fra de svenske kolleger.

- De taler rigtig godt om klubben. De trives godt og er glade for at spille der. Og så har jeg jo set, hvor godt GOG har klaret sig – blandt andet i europæiske turneringer, så jeg glæder mig meget til at komme i gang med næste sæson, slutter målmanden.

GOG og Tobias Thulin har indgået en aftale frem til sommeren 2024.