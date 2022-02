GOG kvaser sagesløse finske Cocks i ensidig forestilling

Især den kun 17-årige højreback Hjalte Lykke gav prøver på sin enorme fart i fødderne.

Afslutningerne manglede noget kvalitet, men gang på gang fik han forsvarsspillerne til at ligne amatører, som var kommet til at placere harpiksen under skoene. Sammenligninger med holdkammerat Mathias Gidsel ligger lige for i hvert fald.

De unge fynboer styrede skibet sikkert i havn, og GOG kan fortsat selv afgøre, om man skal vinde gruppen.