Der blev holdt et minuts stilhed til ære for afdøde Morten Stig Christensen, inden GOG storsejrede 37-21 hjemme over Ribe-Esbjerg i den bedste danske håndboldrække.

Inde på banen tog GOG en overbevisende sejr på hele 16 mål i en kamp, der var blottet for spænding.

GOG topper rækken med 19 point efter ti kampe. Fredericia har fem point færre for en kamp mindre på andenpladsen.