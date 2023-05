Håndboldholdet GOG tabte her til aften 30-37 til spanske FC Barcelona i den første af to kvartfinaler i herrenes Champions League.

FC Barcelona er forsvarende Champions League-mestre og viste her til aften klassen over for det sydfynske mandskab, der ellers havde en fyldt Arena Fyn med godt 4.000 fans i ryggen.

GOG har dog stadig mulighed for at kvalificere sig til Final 4. Det skal de forsøge på udebane i Barcelona den 18. maj.