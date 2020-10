GOG med underskud: Corona rammer indtjeningen

GOG's håndboldherrer har stor sportslig succes for tiden. I den forgangne uge blev den sydfynske håndboldstolthed både pokalmestre og kvalificerede sig også til gruppespillet i EHF European League.

Men én modstander kan de ikke slå, nemlig coronavirus.

Det netop offentliggjorte årsregnskab, der sluttede 30. juni, viser et samlet underskud for GOG Sport A/S på 909.000 kroner før skat.

Ifølge ledelsesberetningen er det afslysningen af Final4 i Herning, manglende tv-, markedsførings- og entreindtægter, der er årsag til underskuddet.

GOG har godt nok fået støtte via regeringens hjælpepakker, men altså ikke nok til at holde skindet på næsen.

Haller laver overskud

Trods manglende lejeindtægter i Gudmehallerne som følge af covid-19 kom hallerne dog ud af regnskabsåret med et overskud på 345.000 kroner før skat.

GOG's holdingselskab sluttede som følge af resultaterne i datterselskaberne regnskabsåret med et samlet underskud på 475.000 kroner før skat.

Egenkapitalen er dog fortsat på 6,5 millioner kroner.

Ifølge ledelsesberetningen er de økonomiske udsigter svære at gennemskue, så længe der er corona i luften.

- Det er ikke muligt at anslå omfanget og den økonomiske konsekvens, hedder det i regnskabet.