GOG opsiger samarbejdet med træner

GOG har torsdag den 14. september valgt at opsige samarbejdet med træner Ian Marko Fog med øjeblikkelig virkning.

Det oplyser GOG i en pressemeddelelse.

Til TV 2 Fyn fortælle GOG's direktør Kasper Jørgensen, at beslutningen bunder i uenighed om den sportslige retning.

"Der er ingen tvivl om, at det er en udvikling, som vi meget gerne havde været foruden, men vi har overvejet sagen grundigt og har vurderet, at det var nødvendigt at handle nu. Det er det bedste for holdet og for klubben, og det er en beslutning, som jeg sammen med bestyrelsen tager det fulde ansvar for,” lyder det fra direktøren i pressemeddelelsen.

Det er ellers ikke mere end halvanden måned siden, at Ian Marko Fog blev præsenteret som ny træner i GOG, efter at klubbens tidligere træner Nicolej Krickau drog mod Tyskland og Flensburg Handewitt.

Resten af sæsonen er det assistenttræner Mikkel Voigt, der overtager tjansen. Han suppleres af Thomas Brandt Nyegaard, der tidligere har stået spidsen for GOGs førstehold, ligesom Kasper Jørgensen selv træder ind i trænerteamet.

“Det ikke er optimalt at skifte træner midt i en sæson, men det er en konstellation, vi er trygge ved sportsligt og ledelsesmæssigt, og den giver tid til at finde den rette træner til GOG fra sommeren 2024.”