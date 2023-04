GOG-profil dropper trænerjob og tager endnu en sæson på Fyn

Den 38-årige GOG-profil Morten Olsen afslutter alligevel ikke sin spillerkarriere, selv om han egentlig havde skrevet under på en kontrakt som assistenttræner for TMS Ringsted.

I stedet fortsætter han i GOG i mindst en sæson endnu, skriver TMS Ringsted på Facebook.

- Det kommer nok ikke som den store overraskelse, men GOG har i samråd med Morten valgt at udløse en klausul i hans kontrakt, som samtidig giver en god økonomisk indsprøjtning til vores klub, udtaler Ian Marko Fog, der er direktør i TMS Ringsted, i Facebook-opslaget.

- Vi er selvfølgelig kede af, at en kapacitet som Morten Olsen, som læser spillet på en unik måde, ikke kommer til os næste sæson.

Allerede i sidste uge erfarede TV3 Sport, at Olsen allerede havde besluttet at fortsætte karrieren.

På det tidspunkt ville GOG-playmakeren dog ikke bekræfte noget.

- Der er ikke noget endelig. Der skal være underskrevet en aftale, og så langt er vi ikke kommet. Vi må se, hvad der kommer til at ske. Det kan blive det ene og det andet, lød det kryptisk fra den tidligere landsholdsspiller.

38-årige Morten Olsen har i de seneste sæsoner været en vigtig faktor i GOG, som er præget af et stort kuld af unge spillere.

Den garvede playmaker har stået for at sætte skik på angrebsspillet, og det har han gjort med stor succes.

Til TV 2 Sport siger Morten Olsen, at hans planer om at droppe karrierestoppet har været undervejs længe.

- Vi har været i dialog siden opstarten af den her sæson. De (GOG, red.) har været interesseret i, at jeg forlængede, og jeg er enig i, at det har været en fin mulighed, og nu er vi så nået til enighed med både TMS og hinanden, siger han.

GOG's program for slutspillet er på plads. Første hjemmekamp er den 18. april.