GOG-profil inden topopgør: - Vi skal gå til stålet

Det er som regel intenst, tempofyldt og fysisk betonet, når de to danske tophold Aalborg Håndbold og GOG brager sammen i de hjemlige turneringer.

Men det er formentlig ingenting, i forhold til hvad der venter torsdag.

Her skal de to hold mødes på den helt store scene i Champions Leagues ottendedelsfinale, og som håndboldseer kan man godt forvente, at der bliver skruet op for alle parametre i den kamp - særligt det fysiske.

Det mener GOG-landsholdsspilleren Lukas Jørgensen.

- Vi har ikke prøvet at møde Aalborg med internationale dommere. Det er en anden linje, og man får lov at være fysisk på en anden måde. Så det bliver helt sikkert en del af spillet, siger stregspilleren.

Særligt Aalborg vil formentlig forsøge at gøre kampen fysisk for at modstå det enorme tempo, som GOG er kendt for at diske op med.

- Aalborg har i hvert fald nogle spillere, der er dygtige til at bruge deres fysiske størrelse. Vi er glade for at spille i højt tempo, så det bliver et mål for dem at lave nogle frikast og spilstop, så det ikke går for stærkt.

- Der skal gås til stålet, og det tror jeg, begge mandskaber kommer til. Vi skal samtidig prøve at være snu og holde tempoet i kampen oppe, siger Lukas Jørgensen.

Fynboerne er favoritter

Aalborg og GOG ligger aktuelt på omgangshøjde i herrernes liga, hvor begge hold har samlet 39 point sammen i de første 23 kampe.

Spørger man bookmakerne, er fynboerne favoritter, selv om det er Aalborg, der har erklærede ambitioner om at vinde Champions League.

Og Lukas Jørgensen er da også optimist. Han har ikke engang overvejet det scenarie, at de to kampe mod Aalborg kan blive hans sidste europæiske kampe i GOG, inden han til sommer skifter til Flensburg-Handewitt.

- Det ligger mig på sinde, at jeg gerne vil slutte godt i GOG, og jeg har ærlig talt ikke tænkt på, at det kunne blive de sidste Champions League-kampe.

- Vi har spillet så godt, at fokus i højere grad er rettet mod at slå Aalborg over to kampe. Vi tror på, at vi er dygtigere end dem, hvis vi rammer niveauet på dagen. Vi har rigtig fine chancer, og jeg satser på, at jeg skal spille endnu flere europæiske kampe i GOG, siger Lukas Jørgensen.

Det første af to opgør i ottendedelsfinalen bliver skudt i gang klokken 18.45 torsdag aften i Aalborg. Returopgøret spilles i Odense i næste uge.

Vinderen af dobbeltopgøret skal møde mægtige FC Barcelona i kvartfinalen.