GOG savner profiler og taber i Rumænien

For første gang i 2023 har håndboldherrerne fra GOG tabt en kamp i Champions League.

Torsdag aften led det fynske håndboldflagskib et nederlag på 27-30 ude til Dinamo Bucuresti.

Fire dage efter pokalfinalesejren over Skjern kom et reservepræget GOG-hold ned på jorden efter at have lavet for mange fejl og afsluttet for svagt i lidt for lange perioder af kampen.

Verdensmesteren Simon Pytlick var ikke taget med til Rumænien. Han var bevilget en fridag for at få ro til krop og hoved efter en intens periode.

Rutinerede Morten Olsen var heller ikke i spil efter at have fået et knæ i hovedet i pokalfinalen, og den langtidsskade stregspiller Anders Zachariassen var også fraværende. De tre profiler havde pyntet på banen som støtte til deres unge holdkammerater.

Kampens betydning var dog også begrænset for de danske gæster, da GOG allerede i sidste uge sikrede avancement til knockoutfasen for første gang i 16 år.

Derfor var det en kalkuleret risiko at give reserverne erfaring i Europas bedste klubturnering, siger cheftræner Nicolej Krickau.

- Resultatet var ikke det vigtigste for os, og det kunne man også se på vores prioriteringer. Det var en proceskamp, hvor vi skulle se nogle af de spillere, der ikke har spillet så meget.

- Flere af dem gjorde en fin figur, og derfor føler vi heller ikke, at vi rejser tomhændet hjem, siger Krickau.

Det er uafklaret, om GOG slutter som nummer fire eller fem i Champions League-gruppen, og hvilket hold GOG skal møde i ottendedelsfinalerne, der spilles i marts.

Hjemmeholdets keeper Saeid Heidarirad viste storspil og mentalt overskud fra start, og iraneren var en medvirkende årsag til, at Bucuresti fik slået et lille hul.

Da forskellen nåede op på 11-8 i rumænernes favør, tog Nicolej Krickau en timeout og fik justeret både forsvars- og angrebsspillet. Herefter fik GOG bedre greb om resten af halvlegen.

Fire minutter efter pausen var der så fuld kontakt ved 15-15, men herfra overtog værterne atter føringen og bevarede den resten af kampen uden antydning af spænding.