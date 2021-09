GOG sender islandsk plankeværk til Nantes næste sommer

Håndboldsæsonen for de danske klubber er kun lige skudt i gang, men allerede nu ved GOG, at holdet næste sommer skal skifte ud på målmandsposten.



Tirsdag meddeler den fynske klub på sin hjemmeside, at den islandske landsholdsmålmand Viktor Hallgrimsson efter sæsonen skifter til den franske klub Nantes.

- Viktor har været og er stadig et fremragende bekendtskab, lyder det til hjemmesiden fra GOG-træner Nicolej Krickau.

- Vi vidste, at vi modtog en meget talentfuld målmand, men den målrettethed og mentale ro, Viktor har vist især i svære tider, fortæller om en dreng, der kan nå skyerne, hvis han fortsætter sin udvikling.

Den stærke målmand er stadig kun 21 år, men han er allerede fast inventar på det islandske landshold.

Når denne sæson er slut, har han været tre år i GOG, hvor direktør Kasper Jørgensen godt ved, at han allerede nu skal i arbejdstøjet for at finde en fuldgod erstatning.

- Vi er altid stolte, når vores spillere er attraktive for de allerbedste klubber i Europa, selv om vi da gerne ville have haft Viktor nogle flere år i GOG, siger han.

- Vi arbejder lige nu målrettet på at finde en ny til næste sæson. Målmænd er meget vigtige, så det har højeste prioritet, og vi er i fuld gang.

Klubben er dog ganske udmærket stillet på positionen i forvejen. Forud for denne sæson hentede GOG den norske landsholdsmålmand Torbjørn Bergerud fra Flensburg-Handewitt.