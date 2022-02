GOG slår Skjern i forårsåbner efter forskrækkelse

GOG har nu vundet seks kampe i træk i ligaen og er oppe på 35 point for 18 kampe i denne sæson, hvilket rækker til en suveræn førsteplads. Kun en enkelt gang er det ikke blevet til en sejr.

Aalborg Håndbold er på andenpladsen med 27 point, mens Skjern er nummer fem med 21 point.

Det så ud til at blive en komfortabel sejr for GOG. Fynboerne kunne gå til pausen foran 14-9 efter at have styret begivenhederne fra start i første halvleg. Der gik seks et halvt minut, før Skjern første gang kom på tavlen.

Men kampen tog hurtigt en drejning i anden halvleg. Her sørgede fire Skjern-mål i træk for, at det hele var åbent igen. Efter små ti minutter udlignede Jesper Konradsson på et straffekast til 15-15, og så tog GOG en timeout.

Det hjalp for gæsterne, som fik etableret en tremålsføring. Det gav lidt pusterum, og Skjern kom aldrig helt op på siden af GOG igen. Det fynske hold bevarede en føring på mindst to mål resten af vejen og trak yderligere fra til allersidst.