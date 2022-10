GOG slider sig til smal sejr

GOG kom lørdag hurtigt tilbage på sejrskurs i Herre Håndbold Ligaen efter at have lidt sit første nederlag i sæsonen sidste weekend.



GOG tabte til Aalborg, men i dagens udekamp vandt de fynske håndboldherrer over TTH Holstebro. GOG måtte dog på hårdt arbejde for at tage sejren, der lød på 34-31.

TTH førte således med to mål ved pausen og pressede længe GOG, der dog alligevel endte med to point efter en god slutspurt.

Dermed kom GOG op på 12 point for syv kampe i ligaen, hvilket rækker til en foreløbig førsteplads i tabellen. Den kan Aalborg Håndbold dog tage tilbage med en sejr søndag over bundproppen HC Midtjylland.

TTH har syv point på ottendepladsen. Nederlaget lørdag var holdets første siden 7. september. I mellemtiden var det blevet til tre sejre og en uafgjort i fire kampe.

TTH kom godt fra land i lørdagens kamp og fik presset GOG fra start ved at komme foran 4-1. Gæsterne fik dog halet ind på TTH igen og var midtvejs også foran med to mål.

Men så tog TTH teten igen. 11-13 blev med fire mål i træk vendt til 15-13, inden første halvleg endte 17-15.

TTH startede anden halvleg med at komme foran med fire mål, men så vågnede GOG. Fynboerne vendte 15-19 til 19-19, og så havde hjemmeholdet brug for en timeout.

Herfra fulgtes de to hold længe ad med maksimalt ét mål til forskel. Med lidt over ti minutter tilbage fik GOG dog et lille overtag, da Oskar Vind på en kontra gjorde det til 27-25.

Fem minutter før tid gjorde Jerry Tollbring det til 32-29 for gæsterne, men TTH kæmpede videre. Hjemmeholdet fik reduceret GOG's føring til et enkelt mål i slutfasen og havde også bolden med mulighed for at kunne udligne.

Men det glippede for TTH, og da Magnus Bramming med halvandet minut tilbage brændte et straffekast, der kunne have gjort det til 32-33, lignede det en afgørelse. Med sit mål til 34-31 et minut før tid lukkede Emil Madsen kampen.