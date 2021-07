GOG-spiller skifter til tysk klub

- Jeg havde planlagt, at jeg skulle blive i GOG i mange år endnu, men da jeg pludselig blev præsenteret for den her chance, som betyder, at jeg nu skal prøve kræfter med en af verdens stærkeste ligaer, kunne jeg ikke sige nej.

- Jeg skylder GOG utrolig meget, og jeg er bestemt ikke afvisende over for, at jeg vender tilbage senere i min karriere, forklarede Frederik Bo Andersen om klubskiftet.

Frederik Bo Andersen er noteret for 100 kampe og 170 mål i den bedste danske række.

Nu glæder han sig bare til den nye udfordring.

- Jeg ønsker at etablere mig i den tyske Bundesliga og blive en fast del af denne liga, siger Frederik Bo Andersen til HSV's hjemmeside.