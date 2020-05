GOG-spillere investerer bødekasse i klubbens fremtid

Kun i fællesskab kan vi løse de udfordringer, klubben står over for Kasper Jørgensen, direktør, GOG

Spillerne på GOGs førstehold har doneret holdets bødekasse for at støtte klubben i en historisk svær situation.

Spillerne har købt GOG-støttepakker for totredjedele af det beløb, der var samlet sammen i løbet af sæsonen.

- Det er et pænt femcifret beløb, som vi køber støttepakker for. Og vi håber, at det kan være med at sikre tophåndbolden i GOG i fremtiden, siger anfører i GOG Lasse Kronborg og tilføjer:

- Vi vil i hvert fald gerne gå forrest, og vi håber, at rigtig mange vil følge trop.

GOG har lanceret en håndfuld støttepakker, hvor stort alle kan være med. Støttepakkerne starter ved 100 kroner for et lod i lodtrækningen om en bil.

For 5.000 kroner for man adgang til at VIP-arrangement, sit navn på klubbens hjemmeside og side på Facebook. Derudover får man otte lodder i billotteriet.



Resten til talenterne

Den sidste tredjedel af førsteholdets bødekasse er doneret til moderklubben som tak for talentarbejdet, som danner fundamentet for tophåndbold i Gudme.

- Jeg er helt sikker på, at både klubben, lokalsamfundet og hele håndbolddanmark vil sætte pris på, hvis der også i fremtiden vil være den velkendte og fuldstændig euforiske stemning i SU’VI:T Arena (Gudmehallerne, red.), siger Lasse Kronborg.

GOG-direktør Kasper Jørgensen siger i en pressemeddelelse, at støttepakkerne skal være med til at sikre, at alle i fremtiden også kan nyde store øjeblikke med håndbold i Gudme.

- Kun i fællesskab kan vi løse de udfordringer, klubben står over for, siger Kasper Jørgensen og tilføjer, at GOG har brug for opbakning fra alle i denne tid:

- Derfor er det også med stor glæde, at jeg ser, at spillerne bakker kraftigt op og hjælper klubben med at komme igennem krisen, så vi kan sikre fremtiden for tophåndbold i Gudme.

Spillerne er i dialog med klubben omkring, hvordan der kan spares på nogle af udgifterne i den kommende sæson.