GOG-stjerne drømmer om Tyskland - men fortsætter i 'verdens bedste udviklingsmiljø'

Søndag kunne den sydfynske håndboldklub GOG meddele, at de havde forlænget kontrakten med en af deres helt store stjernespillere og unge talenter Mathias Gidsel.

Dermed løber kontrakten nu til 2024 - en treårig forlængelse.

- Jeg føler, jeg er i verdens bedste udviklingsmiljø. Jeg er ung, og jeg vil rigtig gerne udvikle mig, og hvis jeg skal blive den bedste udgave af mig selv - den bedste håndboldspiller, jeg kan blive - så tror jeg, GOG er det bedste sted for mig at blive et par år endnu, siger Mathias Gidsel til TV 2 Fyn.

Mathias Gidsel kom til GOG og efterskolen i Oure i 2014, og siden har han som ungdomsspiller i GOG vundet DM-guld flere gange. Og netop samarbejdet med efterskolen er med til at skabe en masse nye håndboldtalenter, som alle kæmper om at slå igennem.

- Her i GOG træner vi rigtig godt, rigtig hårdt, sammen med en masse unge drenge, der hele tiden vil fremad. Det er med til at presse os allesammen til at blive bedre, og holde de unge bag os, så de ikke tager vores positioner, forklarere GOG-guldfuglen, der selv kun er 22 år.

Udover konkurrencen peget Mathias Gidsel også på GOG som en meget social klub, hvor alle har det godt sammen. Det er også et aspekt, der har har hjulpet den unge stjerne med at forlænge aftalen med GOG.

Udlandet kan vente

Mathias Gidsel fik slutundedebut for det danske håndboldlandshold i januar, da han var med til at sikre VM-guldet til Danmark. Men det blev til meget mere end bare en debut for GOG-spilleren. Han imponerede stort, og kom på turnerings allstar-hold.

Der fik udlandet og de store europæiske klubber øje på den talenfulde spiller, og et skifte til udlandet, var da også en mulighed.

- Jeg tror egentlig, jeg var klar til at tage til udlandet og få en masse fede oplevelser. Men jeg kom til en erkendelse om, at de sidste otte måneder, jeg har haft i GOG med den sæson og udvikling, jeg har haft, betyder mere for mig, end at få nogle store og fede oplevelser i en anden europæisk klub, siger Mathias Gidsel.

Men han valgte istedet at blive på Sydfyn.

- Jeg har simpelthen valgt udvikling over oplevelser lige nu, som jeg tænker nok skal komme, hvis det fortsætter, fortæller GOG-spilleren.

Når og hvis Mathias Gidsel engang skal til udlandet, så drømmer han om at komme til Tyskland og Bundesligaen, som han ser, som verdens stærkeste liga. Men inden da, så vil han rigtig gerne vinde det danske mesterskab med GOG. Det mangler han nemlig stadig.

- Jeg har lavet en treårig aftale, fordi jeg har i sinde at blive her i tre år og udvikle mig i tre år i den her klub. Også for at være med til at vinde. Vi vil rigtig gerne vinde DM-guld, siger Mathias Gidsel.

Måske bliver det allerede i denne sæson. Søndag sluttede de sydfynske herrer nemlig grundspillet af med en sejr og førsteplads i tabellen. Slutspillet mangler dog stadig, og vejen til Mathias Gidels første DM-guld med GOG er stadig lang.

