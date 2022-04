GOG-stjerne hopper fra banen til trænergerningen

Det sjællandske hold er netop rykket ud af landets bedste række.

Morten Olsen var en bærende profil på det danske landshold, som i 2016 vandt OL-guld i Rio, ligesom han også var med til at vinde VM-guld i både 2019 og 2021.

Kroppen er slidt

OL-sølvmedaljen i Tokyo sidste år blev den 37-årige playmakers sidste turnering med det danske landshold. Han nåede at spille 118 landskampe og score 218 mål i rødt og hvidt.

Han har tidligere nævnt, at kroppen var ved at være slidt, og at et karrierestop efter kontraktudløb sommeren 2023 var meget sandsynligt.

De tanker er nu blevet til virkelighed, efter at han har sagt ja til at prøve kræfter med trænergerningen hos TMS Ringsted.

Her skal han efter planen assistere Marc Uhd, der tiltræder som cheftræner forud for den kommende sæson.