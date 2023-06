GOG-stjerners drøm opfyldt: - Gutterne skal være fulde i aften

- Gutterne skal være skidefulde i aften. Jeg er stolt af at være en del af det her hold. Det er for vildt.



Sådan lyder det fra Simon Pytlick til GOG's hjemmeside kort efter sejren i den afgørende Danmarksfinale med en sejr på 37-33 i Aalborg.

Sejren førte selvsagt til enorm jubel, men for to spillere på holdet var triumfen ekstra sød. Simon Pytlick og Lukas Jørgensen skifter til den tyske gigant Flensburg-Handewitt, og de lagde ikke skjul på, hvad den perfekte afsked betyder for dem.



- Det var det her, jeg havde drømt om at slutte af med i GOG, lyder det fra Pytlick.

Den 22-årige landsholdsspiller har haft en utrolig sæson, hvor han også bragede ind på den internationale scene både i Champions League med GOG og ikke mindst ved VM i januar, hvor Pytlick spillede en hovedrolle i Danmarks guldtriumf.



På det hold var også stregspilleren Lukas Jørgensen, der sammen med Pytlick og træner Nicolej Krickau drager til Flensburg denne sommer.

- Vi var ikke spået store chancer for det her inden sæsonstarten, hvor vi klart var 'underdog', siger han til gog.dk med henvisning til, at Aalborg havde oprustet markant og var favorit.



- Men nu har vi vundet både DM og pokaltitlen og været med i Champions League for første gang i mange år. Det er perfekt at slutte af på den her måde.