GOG tabte revanchekamp mod Aalborg

Aalborg Håndbold har revancheret sidste sæsons tætte DM-finalenederlag til GOG.

Tirsdag aften var nordjyderne klart bedst, da de to hold åbnede herrernes håndboldsæson med en Super Cup-dyst i Aalborg. Her vandt hjemmeholdet med 36-31 efter at have ført med et enkelt mål ved pausen.

Super Cuppen er et møde mellem danmarksmesteren og pokalvinderen fra den forgangne sæson.

Pokalvinderen Aalborg var uden Mikkel Hansen. Han havde første arbejdsdag i klubben mandag, men den hjemvendte superstjerne måtte nøjes med at følge kampen fra tribunen.

Han ventes først at være kampklar i midten af september, hvor han vil være færdig med at tage den blodfortyndende medicin, der aktuelt forhindrer ham i at spille for fuld kraft. Hansen blev ramt af en blodprop i lungerne i marts.

Fra sin siddeplads var han vidne til en kamp i et opskruet tempo og med en høj underholdningsværdi.

Foran med tre

GOG fik den bedste indledning på kampen og var flere gange foran med tre mål, før hjemmeholdet fik bedre fat om kampen. Efter de første 30 minutter førte nordjyderne med 17-16.

Ser man på spillerne i de to holds trupper, har Aalborg flest etablerede profiler, og efterhånden som anden halvleg skred frem, blev forskellen på holdene større.

GOG måtte slide hårdt for hvert eneste mål, mens aalborgenserne næsten scorede efter behag. Før det sidste kvarter førte Aalborg med fem mål.

GOG var også hæmmet af, at den gennembrudsstærke landsholdsspiller Mathias Gidsel i sommerpausen er rejst til tysk håndbold. Ham kunne fynboerne godt have brugt i bestræbelserne på at lave et comeback.

Før de sidste seks minutter var forspringet vokset til seks mål, og afslutningen på kampen var blottet for spænding.

Det blev til dobbelt op på fynske nederlag i Super Cuppen, da også Odense Håndbold tabte opgøret mod Team Esbjerg i kvindernes udgave.