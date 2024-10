Tirsdag hentede GOG en sejr på 39-36 hjemme i Europa League-gruppespillet over Kriens fra Schweiz.

Sejren blev grundlagt via en stærk første halvleg, som sydfynboerne vandt med fem mål. Anden halvleg viste sig at blive en lidt mere tæt affære, som Kriens kom bedst ud af ved at score to mål mere.

Resultatet betyder, at GOG efter en uafgjort i første kamp overhaler netop Kriens og indtager førstepladsen i gruppespillet. Senere tirsdag aften mødes gruppens to andre hold Ademar og Gorenje.