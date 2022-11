GOG trækker fra i toppen af herreligaen

GOG er et af de klare tophold i den danske herreliga sammen med Aalborg Håndbold.

Det blev endnu en gang slået fast tirsdag, da de to tophold med hver deres sejr trak fra de øvrige.

Aalborg slog som ventet Nordsjælland Håndbold, men GOG nedlagde Bjerringbro-Silkeborg (BSH) med 35-33. BSH ligger nummer tre i tabellen, men har nu syv point op til topholdet Aalborg og seks op til GOG på andenpladsen.

Mens Aalborg ikke havde de store problemer med at vinde 31-25 over Nordsjælland, så var det mere tæt i kampen mellem BSH og GOG.

GOG førte godt nok med fire mål sent i første halvleg, inden et BSH-comeback gjorde, at der blev udlignet.

Der stod 18-16 i fynsk favør ved pausen, og i anden halvleg var det fortsat tæt. Ved 25-25 stod det lige igen, men så tog GOG fast.

Fra 27-27 blev det til 30-27. BSH fik kortvarigt den fynske føring ned på et enkelt mål, men tættere på kom midtjyderne ikke.

De to midterhold Skanderborg Aarhus og Fredericia mødtes også tirsdag aften. Her tog Skanderborg Aarhus en sejr på 33-25. De to hold er adskilt af et enkelt point på syvende- og niendepladsen med Fredericia øverst.

/ritzau/