GOG-træner før Final 4: Vi skal være 20-25 procent bedre

Undervejs var GOG bagud med seks mål, men vandt alligevel. GOG-træner Nicolej Krickau kræver dog en bedre indsats i lørdagens pokalsemifinale mod Bjerringbro-Silkeborg.

- Vi er glade for, at vi igen viste, at vi har mental styrke til at vende en kamp til sidst. Men vi har selvfølgelig også i dag (fredag, red.) snakket om, at vi altså ikke skal lade Bjerringbro-Silkeborg komme foran med seks mål, siger han til Sport Fyn.

- Generelt skal holdet øge sit spillemæssige niveau med 20-25 procent i forhold til de seneste kampe for at kunne være med i Herning. Sådan er konditionerne bare.

GOG holdt kortene tæt til kroppen ved fredagens træning og ville blandt andet ikke oplyse over for det regionale medie, om der var skadede spillere i truppen.

Det vides ikke om landsholdsspilleren Simon Pytlick er klar, efter at han kom til skade med sit ene knæ under landsholdssamlingen i sidste uge. Han var ikke med i onsdagens udekamp.

Ifølge Sport Fyn er der også tvivl om svenske Oscar Bergendahl og nordmanden Torbjørn Bergerud.

Final 4-stævnet spilles i Jyske Bank Boxen i Herning. Mens GOG og Bjerringbro-Silkeborg mødes klokken 16, går den anden semifinale mellem Mors-Thy og Aalborg allerede i gang klokken 13.30.

Søndag er der både bronzekamp og finale på programmet i den midtjyske arena.

Vinderen modtager 225.000 kroner fra den samlede præmiesum på 700.000 kroner.