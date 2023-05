GOG har tirsdag eftermiddag bekræftet, at klubbens cheftræner skifter til SG Flensburg-Handewitt.

På den tyske klubs hjemmeside, udtaler Nicolej Krickau, at han glæder sig til at opleve stemningen i Flens Arena.

- Det er en stor ære, at blive en del af SG Flensburg-Handewitt, og jeg er utroligt stolt over at påtage mig ansvaret som cheftræner her, siger Nicolej Krickau.