GOG-træner siger stop: - Jeg kan ikke leve med at bringe et voksent menneske i den situation

- Nu skal det være slut.

Så kort var beskeden fra Nicolej Krickau til sig selv. Efter herreligakampen mellem GOG og TTH Holstebro for nylig tog han beslutningen. Han vil ikke brokke sig til dommerne mere.

- Jeg må sande, at jeg går hjem fra sådan en kamp og har ondt i maven af at kigge på Per Olesen. Én af vores mest erfarne dommere var på grænsen til at være ked af det, og han var både stresset og modløs. Han dømmer ting i det sidste kvarter, fordi han føler sig personligt ramt, tror jeg. Menneske til menneske kan jeg ikke leve med, at vi har bragt et voksent menneske i den situation.

Jeg ændrer helt klart min holdning til, hvordan jeg synes, vi bør behandle dommerne Nicolej Krickau, Cheftræner, GOG

Den erkendelse kommer nu fra Nicolej Krickau i Håndboldmagasinet Overtrådt fra TV MIDTVEST.

Krickau indrømmer, at han selv til tider kan være meget gestikulerende og brokke sig meget til dommerne. I frustration over mange af de kendelser, der bliver dømt i løbet af en håndboldkamp.

Men nu skal det altså være slut.

- Dommerne har nok også kone og børn, der ser fjernsyn. Og hvis jeg skal mærke efter, er jeg ikke sikker på, at jeg vil bryde mig om at blive talt til som voksent menneske på den måde, som jeg af og til desværre er kommet til at tale til dommerne på.

- Jeg ændrer ikke mit synspunkt i forhold til, at jeg synes, dommerne laver for mange fejl, men jeg ændrer helt klart min holdning til, hvordan jeg synes, vi bør behandle dem, understreger Nicolej Krickau i debatprogrammet fra TV MIDTVEST.

Fortryder skæld ud

GOG-cheftræneren garanterer ikke, at han ikke vil gå over stregen igen. Men han vil gerne hanke op i sig selv og være mere bevidst om ikke at skælde dommerne ud.

- I kampens hede kan jeg jo sagtens falde i igen. Men jeg er kommet til den konklusion, at hvis jeg selv hele tiden fik at vide, hvor forkert jeg skiftede ud, ville jeg ikke få mere ro til at skifte rigtig ud. Men respekten for, at det er et menneske og ikke bare en dommer, der står inde på den anden side af stregen, den er vokset på mig. Og derfor har jeg fået fornyet respekt for, at vi er nødt til at tale ordentligt til hinanden.

- Jeg må kigge mig selv i øjnene og fortryde den måde, som jeg i alt for lang tid har kommunikeret med dommerne på, siger Nicolej Krickau.

Han peger på, at dommere, spillere og trænere nu er nødt til at få indkaldt til et fælles møde og få talt ud om, hvordan parterne ønsker linjen, der dømmes efter i kampene, skal være.

- Tingene skal ensrettes noget mere, så vi ikke har 12 forskellige måder at dømme og lede en håndboldkamp på med 12 forskellige dommerpar, fastslår Nicolej Krickau.