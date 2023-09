GOG var få sekunder fra nyt nederlag

GOG har fået en dårlig start på sæsonen.

I første spillerunde tabte de højst overraskende til Ribe-Esbjerg, og onsdag var det ikke meget meget bedre.

Her var GOG tre sekunder fra at indkassere endnu et nederlag, men en sen scoring fra Emil Madsen sikrede et enkelt point mod Sønderjyske i en kamp, hvor holdet fra Gudme var store favoritter.

- Jeg står tilbage med en lille ærgrelse over, at vi ikke er dygtigere i anden halvleg. Det er trods alt det, vi lovede os selv efter sidste kamp, siger Emil Madsen til TV 2 Sport og uddyber:

- Vi vil helst gerne vinde. Men sådan som anden halvleg forløb, var det egentlig meget fortjent, at det endte med et point til hvert hold.