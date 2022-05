GOG vil have guld efter 15 års tørke

Den fynske håndboldstolthed GOG har ikke vundet DM-guld hos herrerne siden sæsonen 2006/07, men når DM-semifinalerne onsdag skydes i gang, er den klare ambition at gøre en ende på 15 års mesterskabstørke.



Det lægger GOG-træner Nicolej Krickau ikke skjul på før den første semifinale på hjemmebane mod Skjern.

GOG har da også spillet en sæson, der giver realistiske guldforhåbninger. Holdet vandt grundspillet komfortabelt og kvalificerede sig hurtigt til semifinalerne fra sin slutspilsgruppe, der også blev vundet.

- Der er kun ét mål, når vi er her, men det betyder ikke, at det har været en dårlig sæson, hvis det ikke lykkes. Men det vil da være en skuffelse at slutte sæsonen uden en titel, siger Nicolej Krickau.

- Vi er blevet spurgt om det i tre år, for vi har før gjort det godt i grundspillet. Så på den måde er der intet nyt under solen. Men det var da en skuffelse sidste år (GOG vandt grundspillet, men sluttede med bronze i slutspillet red.).

Aalborg er favoritten

Bookmakere har Aalborg Håndbold som guldfavorit foran GOG, og den nordjyske klub kan efter sit Champions League-exit fokusere fuldt ud på at vinde DM for fjerde år i træk.

I de næste sæsoner kan det endda blive endnu sværere at vælte Aalborg af tronen, da Mikkel Hansen tiltræder i klubben fra næste sæson, og Niklas Landin tiltræder i sommeren 2023.

Nicolej Krickau køber dog ikke teorien om, at denne sæson er "nu eller aldrig" for GOG.

- Det har vi fået at vide før, men vi ser ikke sådan på det. Vi skal nok være konkurrencedygtige i næste sæson også. Vi skal nok stå der igen. Som da vi mistede Niclas Kirkeløkke og senere Lasse Møller - så brød Mathias Gidsel og Simon Pytlick igennem.

Krickau vil heller ikke gøre guldræset til en tvekamp mellem GOG og Aalborg. Skjern og Bjerringbro-Silkeborg (BSH) kan også slutte øverst, mener han.

- Der er spørgsmålstegn ved alle fire hold, og du kan ikke udelukke nogen fra at gå hele vejen. Alle fire har komponenter, der kan gøre forskellen hen over 14 dage.

- Aalborg har døjet med skader på det seneste, og Skjern har fået folk tilbage, ligesom vi selv har. BSH har haft en opadgående formkurve. Så der er intet klart billede før semifinalerne, vurderer GOG-træneren.

Spørgsmål: Men hvorfor er det så lige GOG, der løber med guldet i sidste ende?

- Vi har vist os meget stabile i sæsonen og har været meget svære at slå to gange i træk. Når det er sagt, har vi lavet alt for mange fejl på det seneste, og antallet af fejl skal halveres, hvis vi skal have en chance for at vinde guld.

- Men det giver da optimisme, at vi har vundet vores kampe trods de udfordringer, vi har haft. Men det er først nu, at vi for alvor kan måle, hvor gode vi er, lyder det fra Nicolej Krickau.

GOG tager imod Skjern onsdag klokken 18.30. To timer senere begynder opgøret mellem Aalborg og Bjerringbro-Silkeborg.