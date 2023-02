GOG vinder guld og er både danmarksmestre og pokalmestre

Søndag eftermiddag triumferede de danske håndboldmestre, da de i pokalfinalen i Herning slog Skjern Håndbold med 34-29.



Faktisk var man aldrig rigtig i tvivl om, at GOG ville trække det længste strå. Særligt defensivt havde Skjern ikke et tilstrækkeligt modsvar til det fynske tempo.

Skjern blev aldrig for alvor udspillet, men det skyldtes mest af alt, at GOG ikke helt formåede at holde koncentrationen gennem alle 60 minutter.

I korte perioder blev der sjusket en smule i afslutningerne, men Skjern kom aldrig rigtig tæt på. Dermed måtte vestjyderne nøjes med sølvmedaljer.

Bronzemedaljerne gik tidligere på dagen til Bjerringbro-Silkeborg Håndbold, der slog Ribe-Esbjerg Håndbold med 29-21 i kampen om tredjepladsen.

GOG drev fra første fløjt gæk med Skjerns defensiv. Morten Olsen var i spillehumør, og med sit enorme overblik fordelte han boldene forbilledligt.

Det nød spillere som Emil Madsen og Lukas Jørgensen rigtig godt af. De to førte an med flest scoringer i det første kvarter, hvor de gulklædte fra Sydfyn bragte sig foran med 11-7.

Olsen så hullerne

Det eneste, Skjern rigtig formåede defensivt, var at holde Simon Pytlick i kort snor. VM-slutrundens største danske åbenbaring var forholdsvis usynlig.

Offensivt var Skjern præget af en alt for individuel tilgang.

Den kollektive opfindsomhed var forsvindende lille, og det endte ofte med, at en bagspiller af egen kraft steg op og slyngede kuglen af sted fra distancen. Og det gav Tobias Thulin i GOG-målet gode arbejdsbetingelser.

Først da Skjern gik over til syv mod seks, og GOG begyndte at sjuske i første halvlegs afslutning, sled vestjyderne sig en smule tilbage.

I anden halvleg lykkedes Skjern i langt højere grad med sine aktioner offensivt. Scoringsprocenten blev hævet betragteligt, og det betød, at GOG ikke fik lov at stikke af.

Men Skjern kunne ganske enkelt ikke dæmme op for GOG's fantasifulde og tempofyldte angrebsspil.

Morten Olsens evne til at se hullerne, trække et par modspillere til sig og på den måde skabe et overtal andetsteds på banen, kom til sin ret. Skjern havde intet tilstrækkeligt modsvar.

Nicolej Krickau er træner for holdet, der klarer sig formidabelt, men den talentfulde træner drømmer om at stå på en endnu større scene i fremtiden.