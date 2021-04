Kæmpe drama: GOG vinder ligaen 

GOG tog en pligtsejr i Fredericia og sikrede sig dermed førstepladsen i en yderst spændende sidste runde.

Aalborg Håndbold slog TTH Holstebro, hvilket betyder, at nordjyderne indtager andenpladsen og ligeledes tager to point med over i slutspillet.

Til gengæld må TMS Ringsted må en tur i 1. division i næste sæson, selv om holdet vandt sin kamp. Lemvig-Thyborøn scorede nemlig i sidste sekund i sin kamp mod KIF Kolding og sikrede uafgjort.

GOG buldrede videre

GOG kunne nøjes med uafgjort mod Fredericia for at vinde grundspillet. Men fynboerne buldrede videre, som de har gjort det meste af sæsonen. Holdet var foran hele kampen, og det endte med en sejr på 30-26.

Landsholdsspillerne Mathias Gidsel og Emil Jakobsen scorede hver syv mål i kampen for GOG.

Med GOG-sejren havde Aalborg ikke længere mulighed for at nå førstepladsen, men nordjyderne fightede sig til andenpladsen med en sejr på hjemmebane på 34-30 over TTH Holstebro.

Får to point med over i slutspillet

GOG og Aalborg Håndbold får hver to point med over i slutspillet.

TTH Holstebro og Bjerringbro-Silkeborg bliver henholdsvis nummer tre og fire og tager et enkelt point med til slutspillet.

De fire resterende hold i slutspillet, Sønderjyske, Skanderborg, Skjern og KIF Kolding, får ikke point med videre.

