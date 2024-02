GOG ydmyger Aalborg og tager guldet i pokalfinalen

Det er 12. gang i klubbens historie, at GOG lader sig kåre som pokalvinder, hvilket er rekord. Fynboerne har vundet de seneste tre finaler.

Som mange gange tidligere i de indbyrdes opgør bød finalen på et meget højt spillemæssigt niveau i begge ender og et hæsblæsende tempo, og Tobias Thulin lagde linjen fra start ved at vinde to dueller med Aalborg-stregen Simon Hald.

Det gav GOG en tidlig føring, og selv om Aalborg fik kontakt ved 7-7 og 10-10, var fynboerne takket være en forrygende Thulin i førersædet hele første halvleg.

Offensivt trådte profilen Emil Madsen fornemt i karakter med både mål og assister, mens også 19-årige Hjalte Lykke kom ind fra bænken og bidrog flot, hvilket var med til at sikre en fynsk pauseføring på 13-10.

Aalborgs problemer offensivt og med Thulin fortsatte i starten af anden halvleg, og nordjyderne scorede faktisk kun én gang på 18 minutter fordelt på slutningen af første og anden halvleg.

I den periode forvandlede GOG 10-10 til 18-11 og afgjorde reelt finalen.