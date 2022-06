Gråt guld på gulvet: - Alle kan lave gymnastik ligemeget, hvilken alder du har

- Det er jo et opvisningshold. Det er ikke alle, der tror det lige, når de kommer. Men det er det. De bliver klogere, fortæller Ruth Højly og Jytte Lund.



De er sammen med Ruths mand, Hans Højly, begge trænere for et hold mænd og kvinder over 50 år i Tved Gymnastik- og Idrætsforening.

For det gør intet, at der er grå hår og over 80 år på bagen, hvis bare man har mod på at komme på gulvet. Det vil de vise, når de laver opvisning til DGI Landsstævnet.

- Alle kan lave gymnastik ligemeget, hvilken alder du har, pointerer Jytte Lund.

- Man kan næsten ikke undvære det, når man kommer i gang. Man bliver helt glad i låget af det, siger Ruth Højly.



