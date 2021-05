Greb ikke ind: Region blev advaret om svindellæger for flere år siden

Patienten opdagede i 2017, at hun var blevet registreret for lægebesøg fem dage i streg fra 19. juli til 22. juli 2016. Hun havde bare kun været til konsultation én dag.

Derfor kontaktede patienten Region Syddanmark.

Efter to uger kom dette svar.

- Det er med beklagelse, at de oplyser, at de ved en fejl er kommet til at udstede regninger i dit cpr-nr på dagene 19. juli til den 22. juli 2016. Regningerne skulle have været udstedt på den patient, der var i konsultation før dig den 18. juli 2016, og som efterfølgende mødte frem til konsultation de 4 efterfølgende dag. Der er ikke udstedt regninger på pågældende, skriver regionen.

TV 2 Fyn har fremlagt sin dækning til Vibeke Syppli Enrum (Ø), der er medlem af Udvalget for det nære sundhedsvæsen i regionen. Hun har også fulgt sagen.

Burde der ikke være alarmklokker, der ringede, da man fik henvendelsen?

- Jo. Og det er jo det, vi er blevet klogere af, og der må vi ind og finde ud af, hvordan man bedst muligt kan sikre, at det ikke sker igen.