Greenpeace om historisk dom: - Kan på sigt lukke os

Greenpeace Danmark er tirsdag blevet idømt en bøde på 360.000 kroner efter protester til søs i sommeren 2023. Dommen, der er historisk høj, kan få konsekvenser for Greenpeace, fortæller organisationens kampagnechef, Sune Scheller, til TV 2 Fyn.

- Det kan den på sigt. Det princip, der er lagt bag dommen, er, at bøderne til Greenpeace bliver større for hver gang. Hvis dommen står til troende, så spøger det princip uhyggeligt meget. Derfor bliver det principielt, og det kan jo på sigt lukke os ned.

Sune Scheller understreger, at dommen ikke får nogle konsekvenser for Greenpeaces aktiviteter her og nu, og at man nægter at lade sig knække.