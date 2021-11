Håndboldlegende stjæler sejren fra GOG kort før slutfløjt

GOG haltede efter

GOG begyndte at have det svært. Mickael Robin, der havde taget over for Emil Nielsen i Nantes-målet, tog godt fra mellem stængerne, mens den fynske defensiv kæmpede med at dæmme op for det franske angreb.

Men GOG kløede på, og med tre mål i træk blev der reduceret til 23-24. Nantes fik gjort det til 25-23, hvilket der stod på måltavlen i lidt over fem minutter, inden Mathias Gidsel igen fik bragt forskellen ned på et enkelt mål.

Med syv minutter igen blev der udlignet, og GOG lod til at have tur i den.

For første gang siden 17-16 kom GOG foran på et straffekastmål af Jerry Tollbring med lidt over tre minutter tilbage.

Nantes reducerede igen, men GOG havde altså nu fordelen af at kunne bringe sig foran og lægge pres på gæsterne. Ved 28-28 med under et minut tilbage kaldte GOG-træner Nicolej Krickau en timeout for at sætte angrebet op.

Det gjorde han godt. Simon Pytlick endte med at stige til vejrs og banke bolden op i hjørnet til 29-28. Så tog Nantes en timeout i håbet om at redde et enkelt point med sig hjem.

Det skete altså efter en reducering af den makedonske håndboldlegende Kiril Lazarov med cirka ti sekunder tilbage.