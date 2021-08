Håndboldtræner udråber omtåget Gidsel til OL's bedste

- Jeg så ikke nøjagtig, hvad der skete, men han er lidt omtåget lige nu. Vores dygtige stab er i gang med at tage sig af det, og vi skal nok få ham klar til på torsdag, siger landstræneren.

Debut i januar

Nikolaj Jacobsen var imponeret over det, han nåede at se fra Gidsel, som han gav debut så sent som i januar, inden Danmark vandt VM i Egypten.

- Jeg synes ikke, at den unge mand ligner en, der har spillet så få landskampe.

- I mine øjne har han været OL's bedste spiller, siger Nikolaj Jacobsen.

Mathias Gidsel var ikke i stand til at tale med journalister efter sejren over Norge.

Ifølge Dansk Håndbold Forbunds (DHF) pressemand ville holdets lægestab ikke have Gidsel ud i alt for meget lys. Meldingen er, at GOG spilleren i øjeblikket er under observation.