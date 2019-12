Har du set gerningsmændene? To unge mænd brød ind med koben på bibliotek

Fyns Politi efterlyser to gerningsmænd, som natten til lørdag brød ind på Skårup Bibliotek på Sydfyn.

Indbruddet skete mellem klokken 00.30 og 01.00.

Den ene af de to mænd beskrives som en mand på mellem 18 og 25 år, cirka 170 til 180 centimeter høj og almindelig af bygning. Under indbruddet var han iført sort North Face-jakke med hætte, mørk hættetrøje under jakken, sorte Adidas-joggingbukser og sorte kondisko med hvide såler. Derudover havde han grå tynde arbejdshandsker på og havde medbragt både koben og bidetang.

Læs også Har du haft ubudne gæster? Sådan gør du

Den anden har ifølge beskrivelsen samme højde og alder. Han var iført mørk, tynd dunjakke med et mindre mærke på venstre ærme, blå jeans, sorte sko med lyst mærke under sålen. Han havde blåsorte arbejdshandsker på og medbragte et koben.

Hvis man kender de to personer på billederne, kan Fyns Politi kontaktes på 114.

Læs også Terrorsagen: Anholdt mand fra Munkebo er ikke en central figur