Harske Hubbi dømt for brunsviger-forbrydelse: En dyr omgang

Harske Hubbi, hvis borgerlige navn er Claus Skytte, er netop blevet dømt i Østre Landsret for at have brugt to billeder af brunsviger i en video. Det skriver Journalisten.

Billederne var bare ikke Claus Skyttes egne, men derimod madbloggeren Lene Tranbergs, og derfor sagsøgte hun den fynske entertainer for brud på ophavsretten.

Dommen blev afsagt ved 10-tiden, og ifølge Journalisten har Lene Tranbergs advokat udtalt, at sagen er endt med fuldt medhold i, at ophavsretten blev krænket.

Advokaten udtaler også, at Claus Skytte nu skal betale 4.000 kroner for hvert af billederne oveni sagens omkostninger, som ifølge advokaten er mere end 20.000 kroner.

Claus Skytte blev ellers frikendt i Retten i Svendborg i 2023. Siden ankede Lene Tranberg afgørelsen.