"Harske Hubbi" for retten i brunsviger-tvist

Det bliver næsten ikke mere fynsk. Harske Hubbi og brunsviger.

Tirsdag skal karakteren bag den fiktive karakter, Claus Skytte, for retten i Svendborg i en sag om ulovligt brug af billeder af den populære fynske spise.

I forbindelse med brunsvigerens dag tilbage i 2021 lavede Harske Hubbi en sang om brunsvigeren, som han lagde på nettet med flere billeder af brunsvigere. Problemet var bare, at det var billeder, han ikke havde ret til.

Striden udviklede sig, selvom begge parter forsøgte at nærme sig hinanden, og tirsdag kulminerer sagen så i byretten i Svendborg, hvor en dommer skal tage stilling til sagens udfald.

På sin facebookside har Harske Hubbi lavet et opslag, inden han tog i retten. Her løftede han lidt af sløret for, hvordan han vil undgå at tirre dommeren.

Der falder dom i sagen den 12. september.