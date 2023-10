Det vakte glæde hos Claus Skytte, som af de fleste fynboer er kendt som DJ'en Harske Hubbi, da han midt i september blev frikendt i en sag om ulovlig deling af billeder.

Men glæden varede knap en måned, for et par dage før brunsvigerens dag skriver han på sin Facebookside, at sagen er anket til landsretten.