Heftig havnedebat: Hvorfor skal alting placeres her?

Et par maritime virksomheder vil skulle flytte fra grunden ved SIMAC for at gøre plads til et UCL. De to aktive værfter på Frederiksøen vil også komme i fare, hvis op mod 2.000 studerende i fremtiden skal til at tage deres uddannelser i området, mener Erik Bjeldorf.

- Jeg tror, at der vil komme klager fra udannelsesinstitutionerne over støj fra værfterne. Det vil føre til restriktioner for værftet og det kan slå sådan en virksomhed ihjel, mener han.