Heidi og Line blev veninder, da de stod i hver sin krise: - Det var lidt skamfuldt at være alene

At spørge oprigtigt ind til sine venner

Bordet er blevet dækket og de to kvinder finder sig til rette foran frokosten, de har lavet sammen. Både Heidi Nymark og Line Lee Jensen synes, det er ærgerligt, at det skal være tabubelagt at snakke om ensomhed.

- Det er jo ikke hvem som helst, du kan tale med det (ensomhed, red.) om. Og det er der, det bliver sårbart, siger Heidi Nymark, og Line Lee Jensen supplerer:

- Ja, nogen har den der berøringsangst, hvor hvis man kommer og siger, at man har en dårlig dag eller er ensom, så ved de ikke, hvad de skal sige, og så trækker de sig.

Line Lee Jensen og Heidi Nymark er enige om, at løsningen skal findes i at blive bedre til at spørge oprigtigt ind til sine venner:

- Og ikke bare forvente, at man får et ”Det går bare supergodt, hvad med dig?”, men at man også kan komme ned på et dybere plan og sige, ”Jeg er faktisk glad for, du spørger, for det går ikke skidegodt”, siger Line Lee Jensen.