Fire drenge på mellem 16 og 17 år blev torsdag 21. marts anholdt og sigtet i en særdeles grov voldssag, som tilmed blev filmet og lagt på sociale medier.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

I videoen sås en dreng, der med en kniv mod halsen blev truet til at sætte sig på knæ, hvorefter han blev overdænget med slag og spark i hovedet og på kroppen. Han blev desuden slået flere gange med et baseballbat. Offeret er blot 14 år gammel.

Videoen blev filmet af en af gerningsmændene, og den kom i Fyns Politis varetægt i forrige uge, og siden da har efterforskningen pågået.

Det lykkedes at identificere både offer og gerningsmænd, der alle er fra området i og omkring Svendborg. De fire gerningsmænd blev anholdt forskellige steder på Fyn.

- Der er tale om en helt enestående, rå og afstumpet adfærd i sagen her, hvorfor vi igangsatte en særlig hurtig og effektiv efterforskning, siger politikommissær Lars Christian Thede, der tilføjer, at sagen ikke blev anmeldt til politiet på gerningstidspunktet, der menes at være i slutningen af januar i år.

- Af hensyn til offeret kan vi ikke udtale os nærmere om motivet til voldshandlingen, men offeret er ikke tilfældigt, siger han.



De fire gerningsmænd har alle erkendt forholdet, og sagen afventer nu et retsligt efterspil.



Fyns Politi opfordrer på det kraftigste til, at man ikke deler videoen, hvis man støder på den.