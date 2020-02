Hemmeligheder i dybet: Naturama vil gøre os klogere på livet under overfladen

Kan du kende en havørred, når du ser den? I en ny særudstilling tager Naturama dig med ned under overfladen og fremviser fisk, der lever i de danske farvande.

For vi ved alt for lidt om, hvad der lurer unden havoverfladen. I hvert fald hvis det står til Thomas Bjørnboe Berg, der er seniorforsker hos Naturama i Svendborg.

- Ved at fortælle den gode historie om de forskellige fisk, kan folk bedre huske deres navne og funktion i økosystemet. Dermed forstår man, hvorfor det er så vigtigt at bevare de mange forskellige arter, siger Thomas Bjørneboe Berg.

Derfor åbner Naturama nu op for en særudstilling, der giver gæsterne mulighed for at blive klogere på, hvilke fisk der lever i de danske farvande, og hvordan de ser ud.

I alt fremvises 25 fiskearter på billeder i høj kvalitet, så det er muligt at se fiskenes skel og hud, som det ikke ville være muligt at se med det blotte øje.

Ifølge Thomas Bjørneboe Berg er det vigtigt, at vi ved, hvordan fiskene ser ud før de ender på tallerkenen. Så nu vil de udbrede kendskabet til de mange forskellige arter, så folk kan kende forskel på dem ude i naturen.

Børn kan få fingrene i fisken

Hos Naturama må man mere end blot kigge. Som en del af udstillingen kan børn få lov at få fingrene helt ned i fisken.

Sammen med en naturformidler skal børnene dissekere en makrel. Maven på fisken skal skæres op, og organerne tages ud. De vil også lære at se på fiskens ydre og spotte, hvor den lever og jager sit bytte.

Ifølge Thomas Bjørneboe Berg er børn særligt vigtige at trænge igennem til:

- Hvis vi får tændt en nysgerrig flamme hos børnene tidligt, så tror vi på, at det hænger ved, siger han.

Udstillingen kan ses på Naturama fra 7. februar og resten af året.