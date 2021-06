Henriette var offer for lægesvindel - nu glæder hun sig over mere kontrol

Ifølge Bo Libergren (V), formand for Det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark, har sagen netop overbevist ham om, at der er brug for en styrket indsats.

- Når man udbetaler rigtig mange af skatteborgernes penge, skal man sikre, at det foregår forsvarligt. Selvfølgelig også uden unødigt bureaukrati, siger han.

- De to ting kæmper lidt med hinanden, og balancen har måske været for meget på at undgå bureaukrati og for lidt på at have en ordentlig opfølgning. Så jeg er enig i, at der er nogle punkter, hvor vi kan gøre det bedre.

Vil hente inspiration i Norge

Venstres sundhedsordfører Jane Heitmann glæder sig over opbakningen til den øgede kontrol.

Hun så dog gerne, at Danmark lader sig inspirere af Norge, hvor patienter kan få en direkte besked, når en sundhedsperson skriver ydelser ind eller tilføjer noget til journalen.

- Det synes jeg sagtens, man kunne skele til i Danmark. Så vi sikrer, at man også som patient har hånd i hanke med, hvad det er for nogle ydelser, der bliver sat på ens sundhedskort. Det har man ikke i dag. Man er chanceløs som patient, og det duer ikke, siger hun.