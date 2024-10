Her er der størst problemer med rotter lige nu på Fyn

Skadedyrsbekæmpere oplever usædvanligt mange anmeldelser om ubudne rotter i forhold til årstiden.

- Jeg kan faktisk ikke mindes, at vi har haft en sådan voldsom juli og august rottemæssigt set. Det må jeg bare sige, siger formand for brancheforeningen for skadedyrsfirmaer Claus Schultz til TV 2.

TV 2 har kontaktet en række kommuner for at høre, om de kan genkende skadedyrsbekæmpernes beretninger om en travl periode. I alt otte kommuner melder om øget antal af anmeldelser om rotter.

Svendborg Kommune melder som den eneste fynske kommune om flere anmeldelser end på samme tidspunkt sidste år.