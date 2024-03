Mange danskere har siden fredag - hvor man kunne få et smugkig på sin årsopgørelse - siddet i flere timers kø for at få svaret.



Og i dag er så dagen, hvor du officielt kan logge på skat.dk og se, om du skal have penge tilbage eller punge ekstra ud.

Men hvordan ser skatteminister Jeppe Bruus (S) egen årsopgørelse ud? Det har vi spurgt ham om.