Her kæmper brandfolk med flammer fra hundredvis tons træaffald

Der pågår lige nu en yderst kraftig brand på genbrugsstationen på Miljøvej i Svendborg, oplyser Fyns Politi til TV 2 Fyn.

- Både vi og brandvæsen er til stede for at få styr på flammerne, oplyser vagtchef hos Fyns Politi Steen Nyland til TV 2 Fyn.

Ifølge vagtchefen driver røgen østpå ud over Odensevej og Svendborgmotorvejen.

- Folk kan godt passere i bil, men det er vigtigt, at man husker at lukke vinduerne i bilen, siger vagtchefen og tilføjer, at der er tale om en form for træaffald, der brænder.



- Og så skal folk holde sig væk fra den direkte røg, siger vagtchefen videre.

Der er faktisk tale om helt op mod 400 tons træaffald, der brænder, oplyser chefvagt hos Beredskab Fyn Rene Bondo til TV 2 Fyn.