Dagligvarekoncernen Coop skærer ned på sine butikker som led i en større redningsplan.

35 af butikker står til at gå videre til konkurrenten Salling Group, mens 19 butikker landet over må dreje nøglen om. På Fyn går det indtil videre kun ud over en af kædens butikker.

Det er 365 Discount i Svendborg på Vesterløkken 4. Der kommer altså ikke umiddelbart en anden butik på adressen i stedet for.