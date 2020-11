Herskabelige drømme: Her ligger Fyns dyreste hus

Har du 17 millioner kroner, der alligevel brænder i lommen, kan du bruge dem på 332 kvadratmeter bolig i Svendborg.

Palæet på Myrehøjvej i Christiansminde er ifølge boliga.dk det dyreste hus til salg på Fyn netop nu.

Til gengæld får du en moderniseret villa med seks værelser, sildebensparketgulv og direkte adgang til privat badestrand fra baghaven og udsigt over vandet til både Tåsinge og Svendborg.

Ejendomsmægler Thobo-Carlsen & Partnere skriver, at ejendommen allerede fra første øjekast giver et herskabeligt indtryk og kalder selv den hvide villa for "betagende" - og nå ja, så er den flere hundrede kvadratmeter store bolig naturligvis indflytningsklar.

Hussalget slår rekord

Villaen på Myrehøjvej 39 blev sat til salg i september.

I 2020 har der været særlig stor rift om de udbudte boliger, og det fynske boligmarked har således ikke ladet sig mærke af den usikkerhed, coronapandamien ellers har tilført det Herrens år 2020.

Med kun to måneder tilbage af året er antallet af solgte boliger i flere fynske kommuner allerede på niveau med hele sidste år.

I 2019 blev der i alt solgt 6.833 boliger på Fyn.

Landets dyreste hus

Fyns dyreste hus er 58 millioner kroner billigere end Nordsjællands dyreste hus. Her skal du af med 75 millioner kroner for at få fingrene i en 901 kvadratmeter stor villa i Vedbæk.

Der skal nogle flere penge til, hvis du drømmer om at købe landes allerdyreste villa. Den ligger i Vedbæk i Nordsjælland og koster 75 millioner kroner. Foto: Boliga.dk

Til gengæld skal du kun af med 7.495.000 for en 506 kvadratmeter stor villa ned til sundet i Hasselø by på Lolland-Falster.

Du kan se alle landets dyreste huse på boliga.dk.

Fælles for mange af villaerne er, at du får udsigt til vand, hvis du har råd til at lægge udbetalingen.