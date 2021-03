Hilsen til historien: Munke-statuer i naturstørrelse skal pryde Klosterplads

Klosterplads ved Svendborg Station vil snart bidrage til fortællingen om byens markante betydning i Middelalderen. Tre munkefigurer i menneskestørrelse skal være med til at formidle den helt særlig historie.

De tre gråbrødemunke kommer til at pryde det nye trappeanlæg, som er en del af omdannelsen for Klosterplads. En omdannelse, der går ind i sin sidste fase her i foråret 2021.

Munkene bliver rejst som en hilsen til det gråbrødre- og franciskanerkloster, der lå på pladsen i middelalderen.

Kunstner fascineret af munke

Skaberen bag statuerne, Jens Galschiøt, har været glad for at få netop denne opgave.

- Kunst- og kulturarvsprojektet, der formidler Svendborgs middelalderhistorie, er en rigtig spændende opgave. Jeg har altid haft en forkærlighed for franciskanerne, som jeg i øvrigt tidligere har arbejdet med i blandt andet Mexico, udtaler kunstneren i en pressemeddelelse.

Svendborg Kommune ser frem til at få gjort arbejdet færdigt, og give lokale og rejsende et kig ind i byens kulturarv.

Sådan kommer Klosterplads til at se ud. Uden munkestatuerne. Foto: Foto: LAND + Landskabsarkitekter

- Det er oplagt, at vi inddrager historien, når vi er i gang med at omdanne den gamle plads. Vi har gjort et grundigt forarbejde, brugt smukke, nordiske materialer og allerede nu, synes jeg, vi har skabt gode resultater, som jeg glæder mig til bliver færdige i løbet af foråret, siger Flemming Madsen, der er udvalgsformand for Teknik- og Erhvervsudvalget og formand for Områdeforum i Liv i Min By.

Overraskende velbevarede skeletter

Kulturarvsprojektet er skabt i et samarbejde mellem Land+landskabsarkitekter, kunstneren Jens Galschiøt, Svendborg Museum og Svendborg Kommune.

De tre statuer af munke skal formidle fortællingen om klosterets tidligere beboere.

På Klosterplads fandt man desuden endnu mere historie, da man gravede i forbindelse med omdannelsen af stedet i efteråret. Arkæologer fandt 64 grave, som indholdt meget velbevarede skeletter.

- Det er ikke nogen overraskelse, at de dukker op, men vi er overvældede over, hvor velbevarede de er, lød det dengang fra Lone Nørgaard, ledende arkæolog hos Svendborg Museum.

Hun kunne desuden i samme ombæring fortælle lidt om, hvem de mente, der lå i gravene.

- Vi tænker, at det er en lægmandskirkegård, så de kan være kommet fra oplandet. Vi må have lavet nogle analyser på skeletterne, sagde den ledende arkæolog.